Runwago (RUNWAGO) Tokenomics

Runwago (RUNWAGO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Runwago (RUNWAGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:07:04 (UTC+8)
USD

Runwago (RUNWAGO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Runwago (RUNWAGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M
Alle tiders Høj:
$ 0.988
$ 0.988$ 0.988
Alle tiders Lav:
$ 0.024546760098652656
$ 0.024546760098652656$ 0.024546760098652656
Nuværende pris:
$ 0.03221
$ 0.03221$ 0.03221

Runwago (RUNWAGO) Information

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Officiel hjemmeside:
https://www.runwago.com
Hvidbog:
https://whitepaper.runwago.com
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x5d3772ce50dedca695197373f858bfb324e32e5a

Runwago (RUNWAGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Runwago (RUNWAGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RUNWAGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RUNWAGO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RUNWAGO's tokenomics, kan du udforske RUNWAGO tokens live-pris!

Sådan køber du RUNWAGO

Er du interesseret i at tilføje Runwago (RUNWAGO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RUNWAGO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Runwago (RUNWAGO) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for RUNWAGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

RUNWAGO Prisprediktion

Vil du vide, hvor RUNWAGO måske er på vej hen? Vores RUNWAGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken