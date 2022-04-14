RunesTerminal (RUNI) Tokenomics Få vigtig indsigt i RunesTerminal (RUNI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RunesTerminal (RUNI) Information Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted. Officiel hjemmeside: https://runesterminal.io Block Explorer: https://unisat.io/runes/detail/RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI Køb RUNI nu!

RunesTerminal (RUNI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RunesTerminal (RUNI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Alle tiders Høj: $ 3.7 $ 3.7 $ 3.7 Alle tiders Lav: $ 0.04741001370780066 $ 0.04741001370780066 $ 0.04741001370780066 Nuværende pris: $ 0.052 $ 0.052 $ 0.052 Få mere at vide om RunesTerminal (RUNI) pris

RunesTerminal (RUNI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RunesTerminal (RUNI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUNI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUNI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUNI's tokenomics, kan du udforske RUNI tokens live-pris!

