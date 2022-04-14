RUJI (RUJI) Tokenomics Få vigtig indsigt i RUJI (RUJI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RUJI (RUJI) Information Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets. Officiel hjemmeside: https://rujira.network/ Block Explorer: https://finder.kujira.app/kaiyo-1 Køb RUJI nu!

RUJI (RUJI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RUJI (RUJI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.131 $ 1.131 $ 1.131 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.9923 $ 0.9923 $ 0.9923 Få mere at vide om RUJI (RUJI) pris

RUJI (RUJI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RUJI (RUJI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUJI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUJI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUJI's tokenomics, kan du udforske RUJI tokens live-pris!

