ROCKI (ROCKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ROCKI (ROCKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ROCKI (ROCKI) Information ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. Officiel hjemmeside: https://rocki.com Hvidbog: https://rocki.app/file/rocki_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xff44b937788215eca197baaf9af69dbdc214aa04 Køb ROCKI nu!

ROCKI (ROCKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROCKI (ROCKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.82K $ 27.82K $ 27.82K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.128706 $ 0.128706 $ 0.128706 Alle tiders Lav: $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 Nuværende pris: $ 0.003453 $ 0.003453 $ 0.003453 Få mere at vide om ROCKI (ROCKI) pris

ROCKI (ROCKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ROCKI (ROCKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROCKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROCKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROCKI's tokenomics, kan du udforske ROCKI tokens live-pris!

Sådan køber du ROCKI Er du interesseret i at tilføje ROCKI (ROCKI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ROCKI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ROCKI på MEXC nu!

ROCKI (ROCKI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ROCKI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ROCKI prishistorikken nu!

ROCKI Prisprediktion Vil du vide, hvor ROCKI måske er på vej hen? Vores ROCKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROCKI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!