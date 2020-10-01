Rally (RLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rally (RLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rally (RLY) Information Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve. Officiel hjemmeside: https://rly.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b Køb RLY nu!

Rally (RLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rally (RLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.24B $ 5.24B $ 5.24B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Alle tiders Lav: $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 Nuværende pris: $ 0.0012298 $ 0.0012298 $ 0.0012298 Få mere at vide om Rally (RLY) pris

Rally (RLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rally (RLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RLY's tokenomics, kan du udforske RLY tokens live-pris!

Rally (RLY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RLY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RLY prishistorikken nu!

RLY Prisprediktion Vil du vide, hvor RLY måske er på vej hen? Vores RLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RLY Tokens prisprediktion nu!

