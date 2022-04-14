Arkefi (RKFI) Tokenomics

Arkefi (RKFI) Tokenomics

Arkefi (RKFI) Information

ArkeFi: Investment Platform for Alternative Assets (On-chain Option Financing) We revolutionize investment in high-value assets, including fine art, luxury cars, and collectables, by offering (fractional) ownership through our platform. Utilizing advanced AI-driven models, we deliver real-time, precise valuations, empowering investors with smarter decisions for increased returns!

Officiel hjemmeside:
https://www.arkefi.com/
Hvidbog:
https://docsend.com/v/36yzg/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x65fda84473084ba2cca8452883e6ea3561092234

Arkefi (RKFI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arkefi (RKFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.091
$ 0.091$ 0.091
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.00315
$ 0.00315$ 0.00315

Arkefi (RKFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Arkefi (RKFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RKFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RKFI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RKFI's tokenomics, kan du udforske RKFI tokens live-pris!

