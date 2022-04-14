Arkefi (RKFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arkefi (RKFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arkefi (RKFI) Information ArkeFi: Investment Platform for Alternative Assets (On-chain Option Financing) We revolutionize investment in high-value assets, including fine art, luxury cars, and collectables, by offering (fractional) ownership through our platform. Utilizing advanced AI-driven models, we deliver real-time, precise valuations, empowering investors with smarter decisions for increased returns! Officiel hjemmeside: https://www.arkefi.com/ Hvidbog: https://docsend.com/v/36yzg/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x65fda84473084ba2cca8452883e6ea3561092234 Køb RKFI nu!

Arkefi (RKFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arkefi (RKFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.091 $ 0.091 $ 0.091 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00315 $ 0.00315 $ 0.00315 Få mere at vide om Arkefi (RKFI) pris

Arkefi (RKFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arkefi (RKFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RKFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RKFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RKFI's tokenomics, kan du udforske RKFI tokens live-pris!

