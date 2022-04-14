Rifampicin (RIFSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rifampicin (RIFSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rifampicin (RIFSOL) Information Rifampicin is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Block Explorer: https://solscan.io/token/GJtJuWD9qYcCkrwMBmtY1tpapV1sKfB2zUv9Q4aqpump Køb RIFSOL nu!

Rifampicin (RIFSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rifampicin (RIFSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Alle tiders Høj: $ 0.27434 $ 0.27434 $ 0.27434 Alle tiders Lav: $ 0.000007701644634268 $ 0.000007701644634268 $ 0.000007701644634268 Nuværende pris: $ 0.002337 $ 0.002337 $ 0.002337 Få mere at vide om Rifampicin (RIFSOL) pris

Rifampicin (RIFSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rifampicin (RIFSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIFSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIFSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIFSOL's tokenomics, kan du udforske RIFSOL tokens live-pris!

