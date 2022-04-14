holoride (RIDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i holoride (RIDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

holoride (RIDE) Information holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness. Officiel hjemmeside: https://www.holoride.com/ Hvidbog: https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf Block Explorer: https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9 Køb RIDE nu!

holoride (RIDE) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 996.93K
Samlet udbud $ 1.00B
Cirkulerende forsyning $ 879.90M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.13M
Alle tiders Høj: $ 1.718
Alle tiders Lav: $ 0.00099668949390602
Nuværende pris: $ 0.001133

holoride (RIDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for holoride (RIDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIDE's tokenomics, kan du udforske RIDE tokens live-pris!

holoride (RIDE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RIDE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

RIDE Prisprediktion Vil du vide, hvor RIDE måske er på vej hen? Vores RIDE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

