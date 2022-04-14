holoride (RIDE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i holoride (RIDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
holoride (RIDE) Information

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

Officiel hjemmeside:
https://www.holoride.com/
Hvidbog:
https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf
Block Explorer:
https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9

holoride (RIDE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for holoride (RIDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 996.93K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 879.90M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.13M
Alle tiders Høj:
$ 1.718
Alle tiders Lav:
$ 0.00099668949390602
Nuværende pris:
$ 0.001133
holoride (RIDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for holoride (RIDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RIDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RIDE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RIDE's tokenomics, kan du udforske RIDE tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.