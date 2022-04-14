RealGOAT (RGOAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i RealGOAT (RGOAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RealGOAT (RGOAT) Information RealGOAT is meme coin on the BASE chain Officiel hjemmeside: https://realgoat.org/ Hvidbog: https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Block Explorer: https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800 Køb RGOAT nu!

RealGOAT (RGOAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RealGOAT (RGOAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.000005 $ 0.000005 $ 0.000005 Alle tiders Lav: $ 0.00000005930140139 $ 0.00000005930140139 $ 0.00000005930140139 Nuværende pris: $ 0.0000001287 $ 0.0000001287 $ 0.0000001287 Få mere at vide om RealGOAT (RGOAT) pris

RealGOAT (RGOAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RealGOAT (RGOAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RGOAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RGOAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RGOAT's tokenomics, kan du udforske RGOAT tokens live-pris!

RealGOAT (RGOAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RGOAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RGOAT prishistorikken nu!

