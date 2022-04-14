RefundCoin (RFD) Tokenomics Få vigtig indsigt i RefundCoin (RFD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RefundCoin (RFD) Information $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . Officiel hjemmeside: https://refundcoin.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 Køb RFD nu!

RefundCoin (RFD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RefundCoin (RFD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Alle tiders Høj: $ 0.000108 $ 0.000108 $ 0.000108 Alle tiders Lav: $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 Nuværende pris: $ 0.000004753 $ 0.000004753 $ 0.000004753 Få mere at vide om RefundCoin (RFD) pris

RefundCoin (RFD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RefundCoin (RFD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RFD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RFD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RFD's tokenomics, kan du udforske RFD tokens live-pris!

RefundCoin (RFD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RFD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RFD prishistorikken nu!

