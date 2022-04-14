Retik Finance (RETIK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Retik Finance (RETIK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Retik Finance (RETIK) Information Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet. Officiel hjemmeside: https://retik.com/ Hvidbog: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d Køb RETIK nu!

Retik Finance (RETIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Retik Finance (RETIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Samlet udbud $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Cirkulerende forsyning $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 463,40K $ 463,40K $ 463,40K Alle tiders Høj: $ 2,49 $ 2,49 $ 2,49 Alle tiders Lav: $ 0,000421691972216979 $ 0,000421691972216979 $ 0,000421691972216979 Nuværende pris: $ 0,0004634 $ 0,0004634 $ 0,0004634 Få mere at vide om Retik Finance (RETIK) pris

Retik Finance (RETIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Retik Finance (RETIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RETIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RETIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RETIK's tokenomics, kan du udforske RETIK tokens live-pris!

