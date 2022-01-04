Renewable Energy (RET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Renewable Energy (RET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Renewable Energy (RET) Information Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Officiel hjemmeside: https://ret.life/ Hvidbog: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Køb RET nu!

Renewable Energy (RET) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi: $ 567.32K
Samlet udbud $ 50,000.00T
Cirkulerende forsyning $ 20,117.71T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.41M
Alle tiders Høj: $ 0.00000000052
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.0000000000282

Renewable Energy (RET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Renewable Energy (RET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RET's tokenomics, kan du udforske RET tokens live-pris!

