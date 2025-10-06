UdvekslingDEX+
Den direkte PROJECT RESCUE pris i dag er 0.2121 USD. Følg med i realtid RESCUE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RESCUE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

PROJECT RESCUE-kurs(RESCUE)

1 RESCUE til USD direkte pris:

$0.2121
$0.2121
-0.42%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:14:21 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.2114
$ 0.2114
24H lav
$ 0.2145
$ 0.2145
24H høj

$ 0.2114
$ 0.2114

$ 0.2145
$ 0.2145

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423

-0.29%

-0.42%

-0.99%

-0.99%

PROJECT RESCUE (RESCUE) realtidsprisen er $ 0.2121. I løbet af de sidste 24 timer har RESCUE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.2114 og et højdepunkt på $ 0.2145, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RESCUEs højeste pris nogensinde er $ 0.8680709587324534, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.009358123976666423.

Når det gælder kortsigtet performance, RESCUE har ændret sig med -0.29% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og -0.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Markedsinformation

No.5320

$ 0.00
$ 0.00

$ 82.46K
$ 82.46K

$ 21.21M
$ 21.21M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

35,458,333
35,458,333

0.00%

SOL

Den nuværende markedsværdi på PROJECT RESCUE er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 82.46K. Det cirkulerende forsyning af RESCUE er 0.00, med et samlet udbud på 35458333. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.21M.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for PROJECT RESCUE i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000895-0.42%
30 dage$ +0.0624+41.68%
60 dage$ -0.1438-40.41%
90 dage$ -0.0425-16.70%
PROJECT RESCUE Prisændring i dag

I dag RESCUE blev der registreret en ændring på $ -0.000895 (-0.42%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

PROJECT RESCUE 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.0624 (+41.68%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

PROJECT RESCUE 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage RESCUE sås en ændring af $ -0.1438 (-40.41%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

PROJECT RESCUE 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0425 (-16.70%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Tjek PROJECT RESCUEPrishistorik-siden nu.

Hvad er PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePROJECT RESCUEinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekRESCUEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om PROJECT RESCUE på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din PROJECT RESCUE købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

PROJECT RESCUE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PROJECT RESCUE (RESCUE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PROJECT RESCUE (RESCUE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PROJECT RESCUE.

Tjek PROJECT RESCUE prisprediktion nu!

PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomics

At forstå tokenomics for PROJECT RESCUE (RESCUE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RESCUE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du PROJECT RESCUE (RESCUE)

Leder du efter, hvordan du køber PROJECT RESCUE? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe PROJECT RESCUE på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

RESCUE til lokale valutaer

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til VND
5,581.4115
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til AUD
A$0.322392
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til GBP
0.161196
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til EUR
0.182406
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til USD
$0.2121
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MYR
RM0.888699
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til TRY
8.914563
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til JPY
¥32.4513
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til ARS
ARS$304.304112
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til RUB
17.050719
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til INR
18.828117
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til IDR
Rp3,534.998586
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til PHP
12.448149
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til EGP
￡E.10.017483
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BRL
R$1.138977
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til CAD
C$0.29694
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BDT
25.944072
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til NGN
306.501468
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til COP
$815.768415
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til ZAR
R.3.684177
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til UAH
8.897595
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til TZS
T.Sh.519.852858
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til VES
Bs46.8741
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til CLP
$199.7982
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til PKR
Rs59.89704
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til KZT
111.984558
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til THB
฿6.833862
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til TWD
NT$6.530559
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til AED
د.إ0.778407
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til CHF
Fr0.16968
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til HKD
HK$1.648017
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til AMD
֏80.890698
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MAD
.د.م1.957683
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MXN
$3.936576
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til SAR
ريال0.795375
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til ETB
Br32.584923
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til KES
KSh27.326964
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til JOD
د.أ0.1503789
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til PLN
0.780528
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til RON
лв0.935361
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til SEK
kr2.010708
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BGN
лв0.358449
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til HUF
Ft71.365287
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til CZK
4.473189
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til KWD
د.ك0.0646905
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til ILS
0.689325
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BOB
Bs1.465611
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til AZN
0.36057
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til TJS
SM1.947078
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til GEL
0.574791
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til AOA
Kz194.408739
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BHD
.د.ب0.0795375
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BMD
$0.2121
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til DKK
kr1.372287
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til HNL
L5.561262
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MUR
9.701454
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til NAD
$3.667209
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til NOK
kr2.146452
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til NZD
$0.369054
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til PAB
B/.0.2121
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til PGK
K0.89082
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til QAR
ر.ق0.769923
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til RSD
дин.21.545118
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til UZS
soʻm2,524.999596
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til ALL
L17.708229
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til ANG
ƒ0.379659
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til AWG
ƒ0.379659
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BBD
$0.4242
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BAM
KM0.356328
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BIF
Fr619.9683
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BND
$0.273609
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BSD
$0.2121
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til JMD
$33.946605
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til KHR
848.4
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til KMF
Fr90.3546
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til LAK
4,610.869473
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til LKR
රු64.389318
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MDL
L3.599337
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MGA
Ar951.12003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MOP
P1.698921
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MVR
3.24513
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MWK
MK366.95421
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til MZN
MT13.55319
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til NPR
रु29.999424
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til PYG
1,504.2132
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til RWF
Fr308.1813
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til SBD
$1.745583
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til SCR
2.897286
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til SRD
$8.16585
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til SVC
$1.855875
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til SZL
L3.667209
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til TMT
m0.74235
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til TND
د.ت0.6244224
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til TTD
$1.435917
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til UGX
Sh736.4112
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til XAF
Fr119.8365
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til XCD
$0.57267
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til XOF
Fr119.8365
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til XPF
Fr21.6342
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BWP
P2.840019
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til BZD
$0.426321
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til CVE
$20.160105
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til DJF
Fr37.5417
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til DOP
$13.587126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til DZD
د.ج27.566637
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til FJD
$0.479346
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til GNF
Fr1,828.302
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til GTQ
Q1.620444
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til GYD
$44.417982
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) til ISK
kr26.3004

PROJECT RESCUE Ressource

For en mere dybdegående forståelse af PROJECT RESCUE, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel PROJECT RESCUE hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om PROJECT RESCUE

Hvor meget er PROJECT RESCUE (RESCUE) værd i dag?
Den direkte RESCUE pris i USD er 0.2121 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RESCUE til USD pris?
Den aktuelle pris på RESCUEtil USD er $ 0.2121. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PROJECT RESCUE?
Markedsværdien for RESCUE er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RESCUE?
Den cirkulerende forsyning af RESCUE er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RESCUE?
RESCUE opnåede en ATH-pris på 0.8680709587324534 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RESCUE?
RESCUE så en ATL-pris på 0.009358123976666423 USD.
Hvad er handelsvolumen for RESCUE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RESCUE er $ 82.46K USD.
Bliver RESCUE højere i år?
RESCUE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RESCUE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:14:21 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

RESCUE-til-USD Lommeregner

Beløb

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.2121 USD

Handel RESCUE

RESCUE/USDT
$0.2121
$0.2121
-0.45%

$109,992.72

$3,870.99

$0.02830

$185.32

$1.0002

$109,992.72

$3,870.99

$185.32

$74.30

$19.702

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07234

$0.000000000000000000000016

$0.000430

$0.0021

$0.0033858

$0.00004876

