Renq Finance (RENQ) Information Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service. Officiel hjemmeside: https://renq.io/ Hvidbog: https://renq.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 Køb RENQ nu!

Renq Finance (RENQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Renq Finance (RENQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Alle tiders Høj: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 Alle tiders Lav: $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 Nuværende pris: $ 0.001469 $ 0.001469 $ 0.001469 Få mere at vide om Renq Finance (RENQ) pris

Renq Finance (RENQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Renq Finance (RENQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RENQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RENQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RENQ's tokenomics, kan du udforske RENQ tokens live-pris!

Renq Finance (RENQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RENQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RENQ prishistorikken nu!

