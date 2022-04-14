RDO (RDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i RDO (RDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RDO (RDO) Information Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. Officiel hjemmeside: https://www.reddio.com/ Hvidbog: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334 Køb RDO nu!

RDO (RDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RDO (RDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Alle tiders Høj: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 Alle tiders Lav: $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 Nuværende pris: $ 0.0006728 $ 0.0006728 $ 0.0006728 Få mere at vide om RDO (RDO) pris

RDO (RDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RDO (RDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RDO's tokenomics, kan du udforske RDO tokens live-pris!

