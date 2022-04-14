RDEX (RDEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i RDEX (RDEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RDEX (RDEX) Information Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi. Officiel hjemmeside: https://www.orders.exchange/ Block Explorer: https://ordinalscan.net/inscription/79ddd895e48f5f250cfed1e9656e0eb9416d49711c765990bee20f891be1e386i0 Køb RDEX nu!

RDEX (RDEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RDEX (RDEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 104.30K $ 104.30K $ 104.30K Alle tiders Høj: $ 0.398 $ 0.398 $ 0.398 Alle tiders Lav: $ 0.000530588222957301 $ 0.000530588222957301 $ 0.000530588222957301 Nuværende pris: $ 0.001043 $ 0.001043 $ 0.001043 Få mere at vide om RDEX (RDEX) pris

RDEX (RDEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RDEX (RDEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RDEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RDEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RDEX's tokenomics, kan du udforske RDEX tokens live-pris!

RDEX (RDEX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RDEX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RDEX prishistorikken nu!

