Redacted Coin (RDAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Redacted Coin (RDAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Redacted Coin (RDAC) Information Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Officiel hjemmeside: https://redactedgroup.io/ Hvidbog: https://redactedgroup.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Køb RDAC nu!

Redacted Coin (RDAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Redacted Coin (RDAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 147.71M $ 147.71M $ 147.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.13M $ 8.13M $ 8.13M Alle tiders Høj: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 Alle tiders Lav: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 Nuværende pris: $ 0.008125 $ 0.008125 $ 0.008125 Få mere at vide om Redacted Coin (RDAC) pris

Redacted Coin (RDAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Redacted Coin (RDAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RDAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RDAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RDAC's tokenomics, kan du udforske RDAC tokens live-pris!

Sådan køber du RDAC Er du interesseret i at tilføje Redacted Coin (RDAC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RDAC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RDAC på MEXC nu!

Redacted Coin (RDAC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RDAC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RDAC prishistorikken nu!

RDAC Prisprediktion Vil du vide, hvor RDAC måske er på vej hen? Vores RDAC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RDAC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!