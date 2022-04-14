Rato The Rat (RATO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rato The Rat (RATO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rato The Rat (RATO) Information $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. Officiel hjemmeside: https://www.ratotherat.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 Køb RATO nu!

Rato The Rat (RATO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rato The Rat (RATO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 876.72K $ 876.72K $ 876.72K Alle tiders Høj: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 Alle tiders Lav: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 Nuværende pris: $ 0.000002084 $ 0.000002084 $ 0.000002084 Få mere at vide om Rato The Rat (RATO) pris

Rato The Rat (RATO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rato The Rat (RATO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RATO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RATO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RATO's tokenomics, kan du udforske RATO tokens live-pris!

Sådan køber du RATO Er du interesseret i at tilføje Rato The Rat (RATO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RATO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RATO på MEXC nu!

Rato The Rat (RATO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RATO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RATO prishistorikken nu!

RATO Prisprediktion Vil du vide, hvor RATO måske er på vej hen? Vores RATO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RATO Tokens prisprediktion nu!

