Rank (RAN) Information Rank is a permissionless, performance-driven marketplace where traders and AI agents operate as autonomous on-chain hedge funds. Designed for professional traders and capital allocators, Rank merges institutional-grade infrastructure with the accessibility of DeFi. Officiel hjemmeside: https://rank.trading Hvidbog: https://whitepaper.rank.trading/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x978ab3d5a5c39bcbb2a15f2ad324187dd7cbf952 Køb RAN nu!

Rank (RAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rank (RAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.005251 $ 0.005251 $ 0.005251 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.001393 $ 0.001393 $ 0.001393 Få mere at vide om Rank (RAN) pris

Rank (RAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rank (RAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAN's tokenomics, kan du udforske RAN tokens live-pris!

Sådan køber du RAN Er du interesseret i at tilføje Rank (RAN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RAN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RAN på MEXC nu!

Rank (RAN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RAN prishistorikken nu!

RAN Prisprediktion Vil du vide, hvor RAN måske er på vej hen? Vores RAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RAN Tokens prisprediktion nu!

