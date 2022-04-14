Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rain Coin (RAINCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rain Coin (RAINCOIN) Information RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) Officiel hjemmeside: https://raincoin.xyz Hvidbog: https://raincoin.xyz/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Køb RAINCOIN nu!

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rain Coin (RAINCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 Alle tiders Lav: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 Nuværende pris: $ 4.958 $ 4.958 $ 4.958 Få mere at vide om Rain Coin (RAINCOIN) pris

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rain Coin (RAINCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAINCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAINCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAINCOIN's tokenomics, kan du udforske RAINCOIN tokens live-pris!

