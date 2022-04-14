Quizon (QZN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quizon (QZN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quizon (QZN) Information Quizon is a pioneering Web3 platform that fuses AI-driven task design, knowledge assessment, and SocialFi to create an incentivized learning ecosystem. Powered by a knowledge-base-driven AI agent, Quizon redefines how users engage with and master knowledge. Officiel hjemmeside: https://quizon.info Hvidbog: https://quizon.gitbook.io/quizon Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x520bD8D14De4A180A99CCdc683cE896031BdAC51 Køb QZN nu!

Quizon (QZN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quizon (QZN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 278.10K $ 278.10K $ 278.10K Alle tiders Høj: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0002781 $ 0.0002781 $ 0.0002781 Få mere at vide om Quizon (QZN) pris

Quizon (QZN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quizon (QZN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QZN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QZN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QZN's tokenomics, kan du udforske QZN tokens live-pris!

Sådan køber du QZN Er du interesseret i at tilføje Quizon (QZN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe QZN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber QZN på MEXC nu!

Quizon (QZN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for QZN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk QZN prishistorikken nu!

QZN Prisprediktion Vil du vide, hvor QZN måske er på vej hen? Vores QZN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QZN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!