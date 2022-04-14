RichQUACK (QUACK) Tokenomics Få vigtig indsigt i RichQUACK (QUACK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RichQUACK (QUACK) Information QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Officiel hjemmeside: https://www.richquack.com Hvidbog: https://www.richquack.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Køb QUACK nu!

RichQUACK (QUACK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RichQUACK (QUACK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.36M $ 14.36M $ 14.36M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0000000003257 $ 0.0000000003257 $ 0.0000000003257 Få mere at vide om RichQUACK (QUACK) pris

RichQUACK (QUACK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RichQUACK (QUACK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUACK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUACK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUACK's tokenomics, kan du udforske QUACK tokens live-pris!

Sådan køber du QUACK Er du interesseret i at tilføje RichQUACK (QUACK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe QUACK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber QUACK på MEXC nu!

RichQUACK (QUACK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for QUACK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk QUACK prishistorikken nu!

QUACK Prisprediktion Vil du vide, hvor QUACK måske er på vej hen? Vores QUACK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QUACK Tokens prisprediktion nu!

