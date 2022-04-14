QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i QBOT AI TRADING (QBOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QBOT AI TRADING (QBOT) Information QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market. Officiel hjemmeside: https://www.qbotaitrading.com/ Hvidbog: https://qbot-4.gitbook.io/qbot-trading Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb743bc78806e7db73b26fa6bf27e40c419809edd Køb QBOT nu!

QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QBOT AI TRADING (QBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 28.88 $ 28.88 $ 28.88 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000000000328 $ 0.0000000000328 $ 0.0000000000328 Få mere at vide om QBOT AI TRADING (QBOT) pris

QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QBOT AI TRADING (QBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QBOT's tokenomics, kan du udforske QBOT tokens live-pris!

Sådan køber du QBOT Er du interesseret i at tilføje QBOT AI TRADING (QBOT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe QBOT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber QBOT på MEXC nu!

QBOT AI TRADING (QBOT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for QBOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk QBOT prishistorikken nu!

QBOT Prisprediktion Vil du vide, hvor QBOT måske er på vej hen? Vores QBOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QBOT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!