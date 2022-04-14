QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomics
QBOT AI TRADING (QBOT) Information
QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market.
QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QBOT AI TRADING (QBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for QBOT AI TRADING (QBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal QBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange QBOT tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår QBOT's tokenomics, kan du udforske QBOT tokens live-pris!
QBOT AI TRADING (QBOT) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for QBOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
QBOT Prisprediktion
Vil du vide, hvor QBOT måske er på vej hen? Vores QBOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
