Pixer Eternity (PXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pixer Eternity (PXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pixer Eternity (PXT) Information Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Officiel hjemmeside: https://pixer.club/ Hvidbog: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Køb PXT nu!

Pixer Eternity (PXT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pixer Eternity (PXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.60M $ 18.60M $ 18.60M Alle tiders Høj: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 Alle tiders Lav: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 Nuværende pris: $ 0.00186 $ 0.00186 $ 0.00186 Få mere at vide om Pixer Eternity (PXT) pris

Pixer Eternity (PXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pixer Eternity (PXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PXT's tokenomics, kan du udforske PXT tokens live-pris!

Sådan køber du PXT Er du interesseret i at tilføje Pixer Eternity (PXT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PXT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PXT på MEXC nu!

Pixer Eternity (PXT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PXT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PXT prishistorikken nu!

PXT Prisprediktion Vil du vide, hvor PXT måske er på vej hen? Vores PXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PXT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!