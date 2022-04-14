pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i pSTAKE Finance (PSTAKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

pSTAKE Finance (PSTAKE) Information pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Officiel hjemmeside: https://pstake.finance Hvidbog: https://docs.pstake.finance Block Explorer: https://www.mintscan.io/persistence Køb PSTAKE nu!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for pSTAKE Finance (PSTAKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M Alle tiders Høj: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 Alle tiders Lav: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 Nuværende pris: $ 0.037009 $ 0.037009 $ 0.037009 Få mere at vide om pSTAKE Finance (PSTAKE) pris

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for pSTAKE Finance (PSTAKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSTAKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSTAKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSTAKE's tokenomics, kan du udforske PSTAKE tokens live-pris!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PSTAKE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PSTAKE prishistorikken nu!

PSTAKE Prisprediktion Vil du vide, hvor PSTAKE måske er på vej hen? Vores PSTAKE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PSTAKE Tokens prisprediktion nu!

