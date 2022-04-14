ParaSwap (PSP) Tokenomics Få vigtig indsigt i ParaSwap (PSP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ParaSwap (PSP) Information ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain. Officiel hjemmeside: https://paraswap.xyz/ Hvidbog: https://developers.paraswap.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5 Køb PSP nu!

ParaSwap (PSP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ParaSwap (PSP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.13M $ 19.13M $ 19.13M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 744.98M $ 744.98M $ 744.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.36M $ 51.36M $ 51.36M Alle tiders Høj: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Alle tiders Lav: $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 Nuværende pris: $ 0.02568 $ 0.02568 $ 0.02568 Få mere at vide om ParaSwap (PSP) pris

ParaSwap (PSP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ParaSwap (PSP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSP's tokenomics, kan du udforske PSP tokens live-pris!

Sådan køber du PSP Er du interesseret i at tilføje ParaSwap (PSP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PSP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PSP på MEXC nu!

ParaSwap (PSP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PSP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PSP prishistorikken nu!

PSP Prisprediktion Vil du vide, hvor PSP måske er på vej hen? Vores PSP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PSP Tokens prisprediktion nu!

