Prisma Finance (PRISMA) Information Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Officiel hjemmeside: https://prismafinance.com/ Hvidbog: https://docs.prismafinance.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Køb PRISMA nu!

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Prisma Finance (PRISMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M Alle tiders Høj: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Alle tiders Lav: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Nuværende pris: $ 0.04341 $ 0.04341 $ 0.04341 Få mere at vide om Prisma Finance (PRISMA) pris

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Prisma Finance (PRISMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRISMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRISMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRISMA's tokenomics, kan du udforske PRISMA tokens live-pris!

Prisma Finance (PRISMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PRISMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PRISMA prishistorikken nu!

PRISMA Prisprediktion Vil du vide, hvor PRISMA måske er på vej hen? Vores PRISMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRISMA Tokens prisprediktion nu!

