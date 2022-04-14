Pop Social (PPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pop Social (PPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pop Social (PPT) Information Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Officiel hjemmeside: https://www.popsocial.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Køb PPT nu!

Pop Social (PPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pop Social (PPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.04M $ 63.04M $ 63.04M Alle tiders Høj: $ 0.5701 $ 0.5701 $ 0.5701 Alle tiders Lav: $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 Nuværende pris: $ 0.31518 $ 0.31518 $ 0.31518 Få mere at vide om Pop Social (PPT) pris

Pop Social (PPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pop Social (PPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PPT's tokenomics, kan du udforske PPT tokens live-pris!

Sådan køber du PPT Er du interesseret i at tilføje Pop Social (PPT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PPT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PPT på MEXC nu!

Pop Social (PPT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PPT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PPT prishistorikken nu!

PPT Prisprediktion Vil du vide, hvor PPT måske er på vej hen? Vores PPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PPT Tokens prisprediktion nu!

