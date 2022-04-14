Pope (POPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pope (POPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pope (POPE) Information POPE is a meme coin created in support of the Pope and the Catholic Church with proceeds going to the church and its initiatives around the globe. Officiel hjemmeside: https://getpopememes.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9u8PP725K2GUf4p5bhKebrzHTGgvHp6KDeQPf7jc1F1W

Pope (POPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pope (POPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 259.20K $ 259.20K $ 259.20K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Alle tiders Høj: $ 0.188 $ 0.188 $ 0.188 Alle tiders Lav: $ 0.000949289454308854 $ 0.000949289454308854 $ 0.000949289454308854 Nuværende pris: $ 0.001296 $ 0.001296 $ 0.001296 Få mere at vide om Pope (POPE) pris

Pope (POPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pope (POPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POPE's tokenomics, kan du udforske POPE tokens live-pris!

Pope (POPE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POPE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POPE prishistorikken nu!

POPE Prisprediktion Vil du vide, hvor POPE måske er på vej hen? Vores POPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POPE Tokens prisprediktion nu!

