POLKACITY (POLC) Tokenomics Få vigtig indsigt i POLKACITY (POLC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

POLKACITY (POLC) Information Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Officiel hjemmeside: https://polkacity.io Hvidbog: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 Køb POLC nu!

POLKACITY (POLC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for POLKACITY (POLC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 773.79K $ 773.79K $ 773.79K Samlet udbud $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M Cirkulerende forsyning $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Alle tiders Høj: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Alle tiders Lav: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 Nuværende pris: $ 0.004072 $ 0.004072 $ 0.004072 Få mere at vide om POLKACITY (POLC) pris

POLKACITY (POLC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for POLKACITY (POLC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLC's tokenomics, kan du udforske POLC tokens live-pris!

Sådan køber du POLC Er du interesseret i at tilføje POLKACITY (POLC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POLC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber POLC på MEXC nu!

POLKACITY (POLC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POLC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POLC prishistorikken nu!

POLC Prisprediktion Vil du vide, hvor POLC måske er på vej hen? Vores POLC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POLC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!