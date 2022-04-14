Pokemon (POKEMON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pokemon (POKEMON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pokemon (POKEMON) Information Welcome to Pokemon, a cryptocurrency project that combines the magic of Pokemon with the potential of meme coins. In this enchanting digital world, we invite you to embark on a one-of-a-kind adventure. Officiel hjemmeside: https://pokemonmoon.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15A5343E60afFB7F711e5eD4d24c714E62a30ff6 Køb POKEMON nu!

Pokemon (POKEMON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pokemon (POKEMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.90K $ 18.90K $ 18.90K Alle tiders Høj: $ 0.000000000003 $ 0.000000000003 $ 0.000000000003 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000038082 $ 0.000000000000038082 $ 0.000000000000038082 Nuværende pris: $ 0.000000000000045 $ 0.000000000000045 $ 0.000000000000045 Få mere at vide om Pokemon (POKEMON) pris

Pokemon (POKEMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pokemon (POKEMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POKEMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POKEMON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POKEMON's tokenomics, kan du udforske POKEMON tokens live-pris!

Sådan køber du POKEMON Er du interesseret i at tilføje Pokemon (POKEMON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POKEMON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber POKEMON på MEXC nu!

Pokemon (POKEMON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POKEMON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POKEMON prishistorikken nu!

POKEMON Prisprediktion Vil du vide, hvor POKEMON måske er på vej hen? Vores POKEMON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POKEMON Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!