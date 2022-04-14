poor guy (POGAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i poor guy (POGAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

poor guy (POGAI) Information poor guy is a meme token. Officiel hjemmeside: https://www.pogai.org/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407 Køb POGAI nu!

poor guy (POGAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for poor guy (POGAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 140.60K $ 140.60K $ 140.60K Alle tiders Høj: $ 0.00127616 $ 0.00127616 $ 0.00127616 Alle tiders Lav: $ 0.000000340356086191 $ 0.000000340356086191 $ 0.000000340356086191 Nuværende pris: $ 0.000001406 $ 0.000001406 $ 0.000001406 Få mere at vide om poor guy (POGAI) pris

poor guy (POGAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for poor guy (POGAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POGAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POGAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POGAI's tokenomics, kan du udforske POGAI tokens live-pris!

Sådan køber du POGAI Er du interesseret i at tilføje poor guy (POGAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POGAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber POGAI på MEXC nu!

poor guy (POGAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POGAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POGAI prishistorikken nu!

POGAI Prisprediktion Vil du vide, hvor POGAI måske er på vej hen? Vores POGAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POGAI Tokens prisprediktion nu!

