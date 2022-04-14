poor guy (POGAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i poor guy (POGAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
poor guy (POGAI) Information

poor guy is a meme token.

Officiel hjemmeside:
https://www.pogai.org/
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407

poor guy (POGAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for poor guy (POGAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 140.60K
$ 140.60K$ 140.60K
Alle tiders Høj:
$ 0.00127616
$ 0.00127616$ 0.00127616
Alle tiders Lav:
$ 0.000000340356086191
$ 0.000000340356086191$ 0.000000340356086191
Nuværende pris:
$ 0.000001406
$ 0.000001406$ 0.000001406

poor guy (POGAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for poor guy (POGAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal POGAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange POGAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår POGAI's tokenomics, kan du udforske POGAI tokens live-pris!

Sådan køber du POGAI

Er du interesseret i at tilføje poor guy (POGAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POGAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

poor guy (POGAI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for POGAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

POGAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor POGAI måske er på vej hen? Vores POGAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.