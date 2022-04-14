Ponder (PNDR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ponder (PNDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ponder (PNDR) Information Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Officiel hjemmeside: https://ponder.one/ Hvidbog: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC Køb PNDR nu!

Ponder (PNDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ponder (PNDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 116.80K $ 116.80K $ 116.80K Alle tiders Høj: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Alle tiders Lav: $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 Nuværende pris: $ 0.001168 $ 0.001168 $ 0.001168 Få mere at vide om Ponder (PNDR) pris

Ponder (PNDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ponder (PNDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PNDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PNDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PNDR's tokenomics, kan du udforske PNDR tokens live-pris!

