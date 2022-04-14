PLYR L1 (PLYR) Tokenomics Få vigtig indsigt i PLYR L1 (PLYR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PLYR L1 (PLYR) Information PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. Officiel hjemmeside: https://plyr.network Hvidbog: https://whitepaper.plyr.network/ Block Explorer: https://explorer.plyr.network/ Køb PLYR nu!

PLYR L1 (PLYR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLYR L1 (PLYR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 442.51K $ 442.51K $ 442.51K Samlet udbud $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Cirkulerende forsyning $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Alle tiders Høj: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 Alle tiders Lav: $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 Nuværende pris: $ 0.00514 $ 0.00514 $ 0.00514 Få mere at vide om PLYR L1 (PLYR) pris

PLYR L1 (PLYR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PLYR L1 (PLYR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLYR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLYR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLYR's tokenomics, kan du udforske PLYR tokens live-pris!

PLYR L1 (PLYR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PLYR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PLYR prishistorikken nu!

PLYR Prisprediktion Vil du vide, hvor PLYR måske er på vej hen? Vores PLYR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLYR Tokens prisprediktion nu!

