PLYR L1 (PLYR) Tokenomics

PLYR L1 (PLYR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PLYR L1 (PLYR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

PLYR L1 (PLYR) Information

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

Officiel hjemmeside:
https://plyr.network
Hvidbog:
https://whitepaper.plyr.network/
Block Explorer:
https://explorer.plyr.network/

PLYR L1 (PLYR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLYR L1 (PLYR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 442.51K
$ 442.51K$ 442.51K
Samlet udbud
$ 750.00M
$ 750.00M$ 750.00M
Cirkulerende forsyning
$ 86.09M
$ 86.09M$ 86.09M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M
Alle tiders Høj:
$ 0.10656
$ 0.10656$ 0.10656
Alle tiders Lav:
$ 0.00031171224241806
$ 0.00031171224241806$ 0.00031171224241806
Nuværende pris:
$ 0.00514
$ 0.00514$ 0.00514

PLYR L1 (PLYR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PLYR L1 (PLYR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PLYR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PLYR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PLYR's tokenomics, kan du udforske PLYR tokens live-pris!

Sådan køber du PLYR

Er du interesseret i at tilføje PLYR L1 (PLYR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PLYR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

PLYR L1 (PLYR) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PLYR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PLYR Prisprediktion

Vil du vide, hvor PLYR måske er på vej hen? Vores PLYR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.