Polemos (PLMS) Information Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players. Officiel hjemmeside: https://polemos.io/ Hvidbog: https://docs.polemos.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/tokenholderchart/0x68614481AeF06e53D23bbe0772343fB555ac40c8

Polemos (PLMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polemos (PLMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.32M $ 27.32M $ 27.32M Alle tiders Høj: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Alle tiders Lav: $ 0.027915420676169377 $ 0.027915420676169377 $ 0.027915420676169377 Nuværende pris: $ 0.02732 $ 0.02732 $ 0.02732 Få mere at vide om Polemos (PLMS) pris

Polemos (PLMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polemos (PLMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLMS's tokenomics, kan du udforske PLMS tokens live-pris!

Polemos (PLMS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PLMS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PLMS prishistorikken nu!

PLMS Prisprediktion Vil du vide, hvor PLMS måske er på vej hen? Vores PLMS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLMS Tokens prisprediktion nu!

