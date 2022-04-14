Platinum (PLAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Platinum (PLAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Platinum (PLAT) Information Platinum is a groundbreaking cryptocurrency project that leverages the intrinsic value and rarity of platinum, the precious metal, to create a stable, innovative digital asset, bridging the gap between traditional commodities and the decentralized future of finance. Officiel hjemmeside: https://platinumsol.club/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4uNu7jVuXjpQdKgd5Xgk8rZSnPyCBNiQwHjJZAJ5Lsfq Køb PLAT nu!

Platinum (PLAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Platinum (PLAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.20K $ 15.20K $ 15.20K Alle tiders Høj: $ 0.000000000015655 $ 0.000000000015655 $ 0.000000000015655 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000122953 $ 0.000000000000122953 $ 0.000000000000122953 Nuværende pris: $ 0.000000000000152 $ 0.000000000000152 $ 0.000000000000152 Få mere at vide om Platinum (PLAT) pris

Platinum (PLAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Platinum (PLAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLAT's tokenomics, kan du udforske PLAT tokens live-pris!

Sådan køber du PLAT Er du interesseret i at tilføje Platinum (PLAT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PLAT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PLAT på MEXC nu!

Platinum (PLAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PLAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PLAT prishistorikken nu!

PLAT Prisprediktion Vil du vide, hvor PLAT måske er på vej hen? Vores PLAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLAT Tokens prisprediktion nu!

