Polker (PKR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polker (PKR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polker (PKR) Information Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Officiel hjemmeside: https://www.pkr.io Hvidbog: https://pkr.io/whitepaper/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Køb PKR nu!

Polker (PKR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polker (PKR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 420.29K $ 420.29K $ 420.29K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Alle tiders Høj: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 Alle tiders Lav: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 Nuværende pris: $ 0.0021705 $ 0.0021705 $ 0.0021705 Få mere at vide om Polker (PKR) pris

Polker (PKR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polker (PKR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PKR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PKR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PKR's tokenomics, kan du udforske PKR tokens live-pris!

Sådan køber du PKR Er du interesseret i at tilføje Polker (PKR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PKR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PKR på MEXC nu!

Polker (PKR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PKR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PKR prishistorikken nu!

PKR Prisprediktion Vil du vide, hvor PKR måske er på vej hen? Vores PKR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PKR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!