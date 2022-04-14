PIKA PAMM (PKAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i PIKA PAMM (PKAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PIKA PAMM (PKAM) Information PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model. Officiel hjemmeside: https://pamm.pika.io/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x012cEe0f54f4E67535125472aB7DA928Ac0eb335 Køb PKAM nu!

PIKA PAMM (PKAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PIKA PAMM (PKAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 13.73514 $ 13.73514 $ 13.73514 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 9.65799 $ 9.65799 $ 9.65799 Få mere at vide om PIKA PAMM (PKAM) pris

PIKA PAMM (PKAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PIKA PAMM (PKAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PKAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PKAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PKAM's tokenomics, kan du udforske PKAM tokens live-pris!

Sådan køber du PKAM Er du interesseret i at tilføje PIKA PAMM (PKAM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PKAM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PKAM på MEXC nu!

PIKA PAMM (PKAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PKAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PKAM prishistorikken nu!

PKAM Prisprediktion Vil du vide, hvor PKAM måske er på vej hen? Vores PKAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PKAM Tokens prisprediktion nu!

