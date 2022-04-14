PIXEL AI (PIXAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PIXEL AI (PIXAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

PIXEL AI (PIXAI) Information

Pixel AI is the 1st AI-Enhanced Pixel Art and Gaming Layer on Solana.

Officiel hjemmeside:
https://pixel.inc/
Hvidbog:
https://docs.pixel.inc/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CZirY3tooCPVyhmMTufFk4mhhgCt9sxbBtnqHTbEeSZC

PIXEL AI (PIXAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PIXEL AI (PIXAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003

PIXEL AI (PIXAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PIXEL AI (PIXAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PIXAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PIXAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PIXAI's tokenomics, kan du udforske PIXAI tokens live-pris!

Sådan køber du PIXAI

Er du interesseret i at tilføje PIXEL AI (PIXAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PIXAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

PIXEL AI (PIXAI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PIXAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PIXAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor PIXAI måske er på vej hen? Vores PIXAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.