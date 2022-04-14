Pikamoon (PIKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pikamoon (PIKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pikamoon (PIKA) Information NFT Play to Earn Game. Officiel hjemmeside: https://www.pikamoon.io/ Hvidbog: https://docs.pikamoon.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD1e64bcc904Cfdc19d0FABA155a9EdC69b4bcdAe Køb PIKA nu!

Pikamoon (PIKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pikamoon (PIKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Samlet udbud $ 49.89B $ 49.89B $ 49.89B Cirkulerende forsyning $ 17.45B $ 17.45B $ 17.45B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Alle tiders Høj: $ 0.0047998 $ 0.0047998 $ 0.0047998 Alle tiders Lav: $ 0.000071182920592687 $ 0.000071182920592687 $ 0.000071182920592687 Nuværende pris: $ 0.00009118 $ 0.00009118 $ 0.00009118 Få mere at vide om Pikamoon (PIKA) pris

Pikamoon (PIKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pikamoon (PIKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIKA's tokenomics, kan du udforske PIKA tokens live-pris!

Sådan køber du PIKA Er du interesseret i at tilføje Pikamoon (PIKA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PIKA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PIKA på MEXC nu!

Pikamoon (PIKA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PIKA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PIKA prishistorikken nu!

PIKA Prisprediktion Vil du vide, hvor PIKA måske er på vej hen? Vores PIKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIKA Tokens prisprediktion nu!

