Hvad er Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents. Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Phi er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePhiinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekPHItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Phi på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Phi købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Phi Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Phi (PHI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Phi (PHI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Phi.

Tjek Phi prisprediktion nu!

Phi (PHI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Phi (PHI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PHI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Phi (PHI)

Leder du efter, hvordan du køber Phi? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Phi på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PHI til lokale valutaer

Prøv konverter

Phi Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Phi, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Phi Hvor meget er Phi (PHI) værd i dag? Den direkte PHI pris i USD er 0.006469 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle PHI til USD pris? $ 0.006469 . Tjek Den aktuelle pris på PHItil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Phi? Markedsværdien for PHI er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af PHI? Den cirkulerende forsyning af PHI er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på PHI? PHI opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PHI? PHI så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for PHI? Direkte 24-timers handelsvolumen for PHI er $ 52.50K USD . Bliver PHI højere i år? PHI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PHI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Phi (PHI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025