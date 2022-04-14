PrivateAI.com (PGPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i PrivateAI.com (PGPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PrivateAI.com (PGPT) Information An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide. Officiel hjemmeside: https://privateai.com Hvidbog: https://privateai.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x33a64943a0eaecc2b06b10f89686b797ba75ffad Køb PGPT nu!

PrivateAI.com (PGPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PrivateAI.com (PGPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Alle tiders Høj: $ 0.4789 $ 0.4789 $ 0.4789 Alle tiders Lav: $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 Nuværende pris: $ 0.01028 $ 0.01028 $ 0.01028 Få mere at vide om PrivateAI.com (PGPT) pris

PrivateAI.com (PGPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PrivateAI.com (PGPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PGPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PGPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PGPT's tokenomics, kan du udforske PGPT tokens live-pris!

PrivateAI.com (PGPT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PGPT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PGPT prishistorikken nu!

PGPT Prisprediktion Vil du vide, hvor PGPT måske er på vej hen? Vores PGPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PGPT Tokens prisprediktion nu!

