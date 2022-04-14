Playbux (PBUX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Playbux (PBUX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Playbux (PBUX) Information 1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Officiel hjemmeside: https://www.playbux.co/ Hvidbog: https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb Køb PBUX nu!

Playbux (PBUX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Playbux (PBUX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 381.85M $ 381.85M $ 381.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Alle tiders Høj: $ 0.4125 $ 0.4125 $ 0.4125 Alle tiders Lav: $ 0.00231295757668434 $ 0.00231295757668434 $ 0.00231295757668434 Nuværende pris: $ 0.00407 $ 0.00407 $ 0.00407 Få mere at vide om Playbux (PBUX) pris

Playbux (PBUX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Playbux (PBUX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PBUX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PBUX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PBUX's tokenomics, kan du udforske PBUX tokens live-pris!

Sådan køber du PBUX Er du interesseret i at tilføje Playbux (PBUX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PBUX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PBUX på MEXC nu!

Playbux (PBUX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PBUX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PBUX prishistorikken nu!

PBUX Prisprediktion Vil du vide, hvor PBUX måske er på vej hen? Vores PBUX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PBUX Tokens prisprediktion nu!

