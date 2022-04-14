Propblock (PBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Propblock (PBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Propblock (PBT) Information PropBlock RWA AI Agent is a decentralized RWA platform that revolutionizes property investment by merging advanced artificial intelligence with real-world asset tokenization. Officiel hjemmeside: https://PropBlock.org Hvidbog: https://propblock-ai.gitbook.io Block Explorer: https://basescan.org/token/0x0d7f78956a756c43016047273a6340de903f7380 Køb PBT nu!

Propblock (PBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Propblock (PBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 38.37 $ 38.37 $ 38.37 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000000000000101 $ 0.0000000000000101 $ 0.0000000000000101 Få mere at vide om Propblock (PBT) pris

Propblock (PBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Propblock (PBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PBT's tokenomics, kan du udforske PBT tokens live-pris!

Propblock (PBT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PBT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PBT prishistorikken nu!

