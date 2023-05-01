PAYU (PAYU) Tokenomics Få vigtig indsigt i PAYU (PAYU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PAYU (PAYU) Information The most catchy memecoin out there that anyone can win. Officiel hjemmeside: https://memecoins.finance/ Hvidbog: https://memecoins.finance/wp-content/uploads/2023/05/matt-coin-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9aeb2e6dd8d55e14292acfcfc4077e33106e4144 Køb PAYU nu!

PAYU (PAYU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAYU (PAYU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 543.21T $ 543.21T $ 543.21T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 287.90K $ 287.90K $ 287.90K Alle tiders Høj: $ 0.00000001548 $ 0.00000001548 $ 0.00000001548 Alle tiders Lav: $ 0.000000000002365849 $ 0.000000000002365849 $ 0.000000000002365849 Nuværende pris: $ 0.00000000053 $ 0.00000000053 $ 0.00000000053 Få mere at vide om PAYU (PAYU) pris

PAYU (PAYU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PAYU (PAYU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAYU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAYU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAYU's tokenomics, kan du udforske PAYU tokens live-pris!

