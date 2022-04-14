PAWZONE (PAWZONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i PAWZONE (PAWZONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PAWZONE (PAWZONE) Information PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. Officiel hjemmeside: https://www.pawzone.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 Køb PAWZONE nu!

PAWZONE (PAWZONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAWZONE (PAWZONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 218.00K $ 218.00K $ 218.00K Alle tiders Høj: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Alle tiders Lav: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 Nuværende pris: $ 0.000000436 $ 0.000000436 $ 0.000000436 Få mere at vide om PAWZONE (PAWZONE) pris

PAWZONE (PAWZONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PAWZONE (PAWZONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAWZONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAWZONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAWZONE's tokenomics, kan du udforske PAWZONE tokens live-pris!

Sådan køber du PAWZONE Er du interesseret i at tilføje PAWZONE (PAWZONE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PAWZONE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PAWZONE på MEXC nu!

PAWZONE (PAWZONE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PAWZONE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PAWZONE prishistorikken nu!

PAWZONE Prisprediktion Vil du vide, hvor PAWZONE måske er på vej hen? Vores PAWZONE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PAWZONE Tokens prisprediktion nu!

