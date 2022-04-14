PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i PARMA Fan Token (PARMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PARMA Fan Token (PARMA) Information $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Officiel hjemmeside: https://www.unitos.io/parma-fantoken Hvidbog: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Køb PARMA nu!

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PARMA Fan Token (PARMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 92.80K $ 92.80K $ 92.80K Alle tiders Høj: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 Alle tiders Lav: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 Nuværende pris: $ 0.00464 $ 0.00464 $ 0.00464 Få mere at vide om PARMA Fan Token (PARMA) pris

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PARMA Fan Token (PARMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PARMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PARMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PARMA's tokenomics, kan du udforske PARMA tokens live-pris!

Sådan køber du PARMA Er du interesseret i at tilføje PARMA Fan Token (PARMA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PARMA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PARMA på MEXC nu!

PARMA Fan Token (PARMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PARMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PARMA prishistorikken nu!

PARMA Prisprediktion Vil du vide, hvor PARMA måske er på vej hen? Vores PARMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PARMA Tokens prisprediktion nu!

