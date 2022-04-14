Panda Swap (PANDA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Panda Swap (PANDA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Panda Swap (PANDA) Information $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Officiel hjemmeside: https://pandaswapsol.io/ Hvidbog: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Køb PANDA nu!

Panda Swap (PANDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Panda Swap (PANDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Samlet udbud $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Cirkulerende forsyning $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Alle tiders Høj: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 Alle tiders Lav: $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 Nuværende pris: $ 0.004927 $ 0.004927 $ 0.004927 Få mere at vide om Panda Swap (PANDA) pris

Panda Swap (PANDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Panda Swap (PANDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PANDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PANDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PANDA's tokenomics, kan du udforske PANDA tokens live-pris!

Sådan køber du PANDA Er du interesseret i at tilføje Panda Swap (PANDA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PANDA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PANDA på MEXC nu!

Panda Swap (PANDA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PANDA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PANDA prishistorikken nu!

PANDA Prisprediktion Vil du vide, hvor PANDA måske er på vej hen? Vores PANDA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PANDA Tokens prisprediktion nu!

