PAC PROJECT (PACOIN) Information PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others. Officiel hjemmeside: https://pac-project.com/ Hvidbog: https://pac-project.com/whitepaper Block Explorer: https://scan.octa.space/token/0x760eE1038b54D5AdfeBbC9560Dd13F46a92D5b3a Køb PACOIN nu!

PAC PROJECT (PACOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAC PROJECT (PACOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 86.16K $ 86.16K $ 86.16K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 40.02M $ 40.02M $ 40.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.002153 $ 0.002153 $ 0.002153 Få mere at vide om PAC PROJECT (PACOIN) pris

PAC PROJECT (PACOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PAC PROJECT (PACOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PACOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PACOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PACOIN's tokenomics, kan du udforske PACOIN tokens live-pris!

PAC PROJECT (PACOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PACOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PACOIN prishistorikken nu!

PACOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor PACOIN måske er på vej hen? Vores PACOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PACOIN Tokens prisprediktion nu!

