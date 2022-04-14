Ozone Chain (OZO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ozone Chain (OZO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ozone Chain (OZO) Information Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. Officiel hjemmeside: https://ozonechain.io/ Hvidbog: https://whitepaper.ozonechain.io/ Block Explorer: https://ozonescan.io/ Køb OZO nu!

Ozone Chain (OZO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ozone Chain (OZO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 134.80M $ 134.80M $ 134.80M Alle tiders Høj: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Alle tiders Lav: $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 Nuværende pris: $ 0.1348 $ 0.1348 $ 0.1348 Få mere at vide om Ozone Chain (OZO) pris

Ozone Chain (OZO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ozone Chain (OZO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OZO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OZO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OZO's tokenomics, kan du udforske OZO tokens live-pris!

